Политика Встреча Путина и Меркель: об Украине говорили много

2018-05-19 13:30 517

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель совершила свой, по меньшей мере, 17-й визит в Россию за последние 12 лет. Глава РФ Владимир Путин встретил ее с букетом роз, в целом встреча прошла в "расслабленной обстановке", сообщает Лига. Круг тем в этот раз расширился: кроме Украины и Сирии канцлер Германии и президент России обсуждали оказавшуюся под угрозой ядерную сделку с Ираном, а также строительство газопровода Северный поток-2.

Накануне встречи немецкие аналитики отмечали, что если в вопросе ядерной сделки у России и Германии много общих интересов, то все, что касается переговоров по Донбассу и Крыму - зашло в тупик. В Кремле заявляли, что эта встреча лишь возможность "сверить часы по актуальным международным и региональным проблемам".

О ядерной сделке с Ираном

Канцлер на пресс-конференции по итогам встречи заявила, что и Германия, и Великобритания, Франция и другие страны ЕС поддерживают соглашение с Ираном. "В дальнейшем мы продолжим придерживаться его. Возникла довольно специфическая ситуация, и мы с европейской стороны обсуждаем это с Ираном", - сказала она, однако отметила, что нынешний вариант договора "несовершенен, но это лучше, чем никакого". По мнению Меркель, с Ираном необходимо продолжать переговоры.

"В общей сложности ситуация в регионе довольно напряженная, поэтому все должно быть сделано для того, чтобы вести политические переговоры, которые постепенно привели бы к политическому решению", - считает она.

Однако подводя итоги, ни Меркель, ни Путин не не сказали, договорились ли они действовать сообща, чтобы сохранить в силе международное соглашение с Тегераном.

О немецко-российских отношениях

По словам канцлера, у Германии "стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией". "У нас твердая трансатлантическая дружба, которая в истории уже выдерживала различные мнения, различные позиции", - заявила она в ответ на вопрос о том, не подрывает ли эти отношения законопроект Думы о наказании за выполнение американских санкций, введенных после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Путин, в свою очередь, заявил, что "нет никакой необходимости связывать развитие отношений между Россией и Германией с отношениями с третьими странами", подразумевая США.

О Сирии

По словам канцлера Германии, Сирии было уделено много времени во время переговоров. Меркель считает, что в этом вопросе процесс под эгидой ООН – "та возможность, над которой нужно работать". ФРГ и РФ намерены разработать совместный план по Сирии.

Меркель считает, что "необходим политический процесс, он должен начаться, и Германия хочет содействовать ему". Напомним, что накануне встречи с Меркель Путин провел переговоры с сирийским диктатором Башаром Асадом.

О Северном потоке-2

Несмотря на то, что и в Украине, и в ЕС проект газопровода называют политическим проектом, который может поставить под угрозу энергетическую независимость Евросоюза, Путин на пресс-конференции заявил, что Россия "всегда относилась к этому проекту как исключительно экономическому".

В ходе переговоров Меркель подняла вопрос о том, будет ли прекращен транзит газа через Украину после запуска нового газопровода. По словам Путина, "приостановка не предполагается". Канцлер Германии, в свою очередь, заявила о необходимости гарантий для Украины. "Это (сохранение транзита газа через Украину – ред.) имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", - подчеркнула Меркель.

Путин, в свою очередь, отметил что позиция США по газопроводу "давно известна" и заявил о "факте преемственности" администрации Дональда Трампа позиции, которую занимала администрация Барака Обамы. Глава РФ уверен, что такая позиция США продиктована, в том числе, желанием поддержать Украину, которая "развивать отношения с Россией не очень хочет", но "деньги РФ (за транзит газа – ред.) получает с удовольствием".

О Вышинском

В ответ на вопрос российского журналиста Меркель заявила, что будет обсуждать с президентом Петром Порошенко арест руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, у Германии этот арест вызвал "озабоченность". Президент России, в свою очередь, назвал арест "беспрецедентным" и сказал, что "давно подобного не видел".

О миротворцах на востоке Украины

Меркель заявила о необходимости разработки "совместного мандата" миссии ООН в Донбассе. По ее словам, министерства иностранных дел ФРГ и РФ уже начали свою работу, чтобы потом обсудить совместный мандат в Совете безопасности ООН.

О Донбассе

"Об Украине мы, конечно, говорили много в нашей беседе, и я знаю, что минские соглашения существуют. Минские соглашения – это единственная основа, на которой мы можем вести свою работу", - заявила Меркель.

Кроме того, они намерены продолжить работу в нормандском формате: Германия и Россия начнут подготовку встречи нормандской четверки, однако дата этой встречи названа не была. Меркель отметила, что встреча на высшем уровне в нормандском формате возможна, но важна предварительная "тщательная проработка".