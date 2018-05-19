Спорт В Киев едут Тайсон, Холифилд и Льюис

2018-05-19 13:00 560

Украинская столица примет 56-й конгресс Всемирного боксерского совета. На мероприятие заявлено порядка 700 гостей, среди которых будут всемирно известные боксеры. В их числе будут экс-чемпионы Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Об этом рассказал мэр Киева и Виталий Кличко.

"Мы ожидаем около 700 гостей - участников конгресса: звезды мирового бокса, президенты федераций стран - членов WBC, рефери, спортивные функционеры… Мы тратим деньги только на промоушен данного мероприятия", - приводит слова Кличко агентство Интерфакс. 56-й конгресс WBC будет проходить в Киеве с 30 сентября по 6 октября.

Напомним, последним из указанных боксеров выходил на ринг Эвандер Холифилд. В 2011 году он провел поединок против Браяна Нильсена. Тайсон свою карьеру завершил в 2005 году, а Льюис не выходил на ринг с 2003-го, после победы над Виталием Кличко.