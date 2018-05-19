Украина Все под контролем: ВСУ нанесли серьезные потери "Л/ДНР"

2018-05-19 14:30 349

 

В пятницу, 18 мая, ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил была сложной, но украинским бойцам удавалось контролировать ее.

Противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, 12 0 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, сообщает пресс-центр ООС.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. При этом уничтожено два и ранено три боевика российско-оккупационных войск.

Активные боевые действия продолжались на луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная, и Троицкое.

На горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцево, Железное. На донецком - Авдеевская промзона, Пески.

На мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский и Широкино.

В районе населенного пункта Водяное было обнаружено снайперскую пару. Контрснайперськими мерами наших подразделений беспокоящий огонь снайпера было оперативно подавлено.

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