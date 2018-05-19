Украина Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

2018-05-19 12:00 1244

 

В субботу, 19 мая, по всей территории Украины ожидается пасмурная погода. Синоптики обещают преимущественно дожди.

Температура воздуха днем в стране +16...+18 градусов; ночные показатели будут от +6...+8. Ветер западного направления 5-10 м/с, передает Укргидрометцентр.

В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +15...+17, ночью +6...+8.

На севере Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +15...+17 , ночью +6...+8.В городах восточной Украины ожидаются дожди. Температура днем +13...+15, ночью +6...+8.

 

В южных областях синоптики обещают дождь. Температура днем +18..+20, ночью +8...+10.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе ожидается +19...+21, ночью +8...+10.

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