Украина Какие штрафы ждут украинцев за неуплату налога на недвижимость

2018-05-19 12:30 626

 

В ближайшие недели украинцам придут платежки за налог на недвижимость.

Те, кто не успеет вовремя заплатить, будут оштрафованы и получат пеню в размере 20,4%.

Физические лица будут иметь два месяца с момента, как они получили квитанцию, чтобы заплатить налог на недвижимость.

Отмечается, что если задержка в оплате квитанции будет до 30 дней, то штрафная санкция составит 10% от суммы начисленного налога. А если задержка составит более 30 дней – 20% от суммы начисленного налога.

Кроме того, в Налоговом кодексе предусмотрена пеня в размере 120% учетной ставки. На данный момент учетная ставка составляет 17%, а пеня – 20,4%.

Фискальная служба может подать в суд на человека за неуплату налога, но только суд будет уже решать, как поступать. Арестовать имущество фискальная служба не имеет право, так как это прерогатива исполнительной службы.

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