Мир ОНЛАЙН Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: видео-трансляция

2018-05-19 14:50 247

Следите за церемонией года в режиме реального времени в субботу, 19 мая, с 13:00 до 18:00.

Сегодня, 19 мая, в Великобритании состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Торжественная церемония начнется в 13:00 по киевскому времени. Через час новоиспеченные супруги проедут в карете через весь Лондон. После этого свадьба продолжится.

Известно, что на торжество, кроме членов королевской семьи и родственников актрисы, будет около трех тысяч гостей.

Сама свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

Шафером жениха будет старший брат принца Гарри – Уильям, герцог Кембриджский. А вот у Меган не будет подружек.

К алтарю Маркл поведет принц Чарльз. Отец Меган не смог приехать на свадьбу, так как ранее ему сделали операцию.

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ:

Принц Гарри посмотрел сериал Форс-мажоры и влюбился в главную героиню Рейчел Зейн, которую играла Меган Маркл, и, решил во что бы то ни стало познакомиться с актрисой. Одна из близких подруг Гарри рассказала, что как-то спросила у него, кого он считает идеальной женщиной. И он ответил: Это Меган Маркл из Форс-мажоров.

С каждым новым сезоном (а сейчас их уже 7) Гарри все больше очаровывался Маркл. Гарри попросил их с Меган общего знакомого, Маркуса Андерсона, организовать встречу.

Такой случай вскоре представился: актриса вместе с Маркусом прилетела в Лондон, чтобы поддержать теннисистку Серену Уильямс, с которой она дружит, на Уимблдонском турнире. Была организовала небольшая вечеринка в Soho House для 7-8 человек, поэтому Гарри и Меган смогли нормально пообщаться в неформальной обстановке.

Гарри понравилось, что Меган вела себя естественно не выделяя его на фоне остальных людей. Она много смеялась и флиртовала с принцем.

Позже Гарри настоял на второй встрече, после которой у них и начался роман ради которого Маркл переехала из Нью-Йорка в Лондон и попрощалась с карьерой актрисы.

Официально они сообщили об отношениях в ноябре 2016 года, а спустя год объявили о помолвке.

Гарри и Меган рассказали о том, как прошло предложение руки и сердца. По словам пары, оно было простым и романтичным. Помолвка состоялась в Лондоне, в одном из коттеджей на территории Кенсингтонского дворца через полтора года после их знакомства.

"Мы пытались запечь курицу на ужин, и вдруг неожиданный сюрприз – Гарри опустился на одно колено… Я даже не дала ему закончить предложение. Я сразу начала говорить: "Можно я уже скажу да?", – рассказала Меган Маркл.

"Это был прекрасный момент для нас обоих, и я надеюсь, мне удалось удивить ее", – добавил принц Гарри.

Паре удалось скрывать свой роман от публики на протяжении полугода, и это, по их словам, было "потрясающе", потому что у них было время уединиться и узнать друг друга. Поэтому свою помолвку они не могут назвать молниеносной.