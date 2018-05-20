Украина ООС: Интенсивные бои по всей линии соприкосновения

2018-05-20 10:00 333

 

Украинские военные сообщили, что сепаратисты применяют тяжелую артиллерию. ВСУ за последние cутки потери не понесли.

На Донбассе в течении суток ситуация на териитории, где проводится операции Объединенных сил, оставалась сложной, по всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия с применением тяжелой артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр операции.

За прошедшие сутки, 19 мая, сепаратисты 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое, Луганской области сепаратисты пытался вытеснить подразделения ВСУ из выгодных оборонительных позиций.

На донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое.

"Противник прибегает к огоню из артиллерии и минометов из жилых кварталов города Горловка, прикрываясь мирным населением", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий трое бойцов ВСУ получили ранения. Как сообщается, раненые оперативно доставлены в госпиталь и их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил были вынуждены ответить огнем из крупнокалиберных пулеметов.

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