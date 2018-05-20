Политика Украинцам подготовили скрытый визовый режим, будут большие проблемы

2018-05-20 11:30 297

Украинцам следует готовиться к тому, что въезд в страны Европейского Союза станет платным

В ЕС заявили, что введут дополнительную проверку на своих границах для туристов, которые прибывают из безвизовых стран.

Известно, что для этого уже подготовили соответствующую законодательную базу, которую теперь должны утвердить институты Евросоюза. Проект получит название Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).

В ЕС уточнили, что стоимость услуги обработки электронной заявки нерезидента ЕС составит 7 евро для лиц старше 12 лет. Документ будет действовать в течение трех лет, поэтому оформлять его каждый раз при въезде в Евросоюз не придется.

Сообщается, что в этой базе данные туриста будут анализироваться и сверяться с базой Интерпола.

Ожидается, что система с 2021 года будет работать в аэропортах и морских портах. При этом проверка при пересечении границы по земле останется в привычном виде.

Данное нововведение касается не только граждан Украины, но и жителей всех 60 безвизовых стран с ЕС. Но на самом деле это уже мягкий вариант визового режима.

Благодаря этому шагу в Евросоюзе хотят улучшить контроль беженцев. В то же время новые правила въезда, могут создать проблемы для украинских заробитчан, многие из которых работают в странах ЕС, въезжая туда якобы с туристической целью.

Напомним, Кабинет министров принял постановления, которые утверждают новые безвизы.

Речь идет о договоренности между правительством Украины и правительством Катара, а также правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.