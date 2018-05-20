Мир Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо Дианы

2018-05-20 10:30 972

 

На жене принца было кольцо с аквамарином, похожее на то, которое несколько раз при появлении на публике надевала принцесса Диана.

Британский принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери принцессе Диане, пишет Daily Mail.

После торжественного обеда, устроенного в честь свадьбы королевой Елизаветой II, Гарри и Меган на Jaguar 1968 года поехали на прием, который организовал принц Чарльз. 

 
 Журналисты отметили, что на невесте принца было кольцо с аквамарином, похожее на то, которое несколько раз при появлении на публике надевала жена Чарльза принцесса Диана.

Отмечается, что на вечернем торжестве присутствовали примерно 200 гостей. Дизайнером вечернего платья Меган Маркл стала английский модельер Стелла Маккартни, дочь участника The Beatles Пола Маккартни.

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