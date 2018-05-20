Мир Бывшая возлюбленная принца Гарри на его свадьбе стала мемом

2018-05-20 14:00 1194

 

На свадьбе британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая состоялась 19 мая, присутствовала бывшая возлюбленная жениха Челси Дейви. Выражение ее лица во время церемонии не оставило пользователей соцсетей равнодушными.

“Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе”, — написал один из пользователей. "Она выглядит как брошенная женщина в конце серии мыльной оперы. Смотрит и вынашивает планы. Виски в руке, разочарование и зависть", — отметил другой.

Некоторые комментаторы отметили, что Челси Дэви могла бы сорвать церемонию бракосочетания.

"Челси Дэви одета в черное. Когда спросили, возражает ли кто-нибудь из присутствующих против этого брака, я надеялась, что она встанет и оживит происходящее", — пишут в Сети. Другие пользователи встали на защиту бывшей девушки принца: “Челси выглядит задумчивой или заскучавшей, но все свадьбы скучные". Челси Дэви и принц Гарри расстались в 2010 году после пяти лет отношений.

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