Мир фото + видео В Великобритании прошла свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было

2018-05-20 12:30 1035

Бракосочетание второго внука королевы Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, состоявшееся сегодня в Виндзоре, наверняка станет одним из главных мировых событий года. И дело не только в том, что это свадьба одного из членов королевской семьи. В конце концов, Гарри лишь шестой в очереди на престол после своего отца, брата и троих племянников, да и сам высокий титул давно не связан с реальной властью. Но, как отметили журналисты из самых разных стран, освещавшие церемонию, эта свадьба серьезно изменила каноны британских монарших браков.

По замечанию комментатора французского телевидения, которое вело прямую трансляцию официальной церемонии, впервые британский принц женится на разведенной иностранке тремя годами старше его и имеющей афроамериканские корни. Правда, по одной из версий Меган по отцовской линии является прямым потомком короля Эдуарда III (жил в XIV веке). Так это или нет – вопрос открытый. А вот то, что утром перед свадьбой королева даровала внуку титул герцога Сассекского, сомнений точно не вызывает.

Le Figaro отметила наиболее интересные моменты свадьбы, поставив к статье подзаголовок «между весельем и эмоциями». Так, венчание состоялось в капелле святого Георгия в Виндзоре, где традиционно собираются рыцари Ордена Подвязки. Стоит отметить, что история этой древней награды восходит как раз к Эдуарду III – возможному далекому родственнику Меган.



Снаружи за подготовкой к торжествам наблюдало более ста тысяч человек, среди которых было немало иностранцев. Гарри и Меган пригласили 2640 гостей, среди которых были и обычные британцы, получившие известность, благодаря волонтерству и благотворительности. На религиозной церемонии присутствовали 600 человек.

О венчании стоит сказать дополнительно. Во-первых, незадолго до брака Меган Маркл прошла обряд крещения в Англиканской церкви. Это не было обязательным условием, но Меган, которая родилась в протестантской, но не в англиканской семье, приняла такое решение из уважения к своему избраннику. Во-вторых, впервые в истории королевских свадеб были изменены слова брачной клятвы. Новая герцогиня не обещала во всем подчиняться своему мужу, что вполне соответствует ее репутации борца за равноправие.

Следующея деталь связана с не очень приятной историей. К алтарю Меган Маркл вел не ее отец, как планировалось изначально, а отец ее жениха принц Чарльз. По официальной версии Томас Маркл заболел, но, по информации СМИ, он, несмотря на запрет, продал папарацци несколько фотографий дочери и ее жениха, что вызвало скандал.

Политиков среди приглашенных на свадьбу не было. Зато присутствовали британская знать, родственники и друзья королевской семьи, а также самих жениха и невесты. В частности, журналисты заметили актеров Джорджа Клуни, Идриса Элбу и знаменитую американскую телеведущую Опру Уинфри. Le Figaro рассказала, что эта дама была одета в стильное бледно-розовое платье. Согласно дресс-коду, о котором гостей предупредили заранее, все леди были в шляпах.

Что касается родственников, то кроме самой многочисленной королевской фамилии во главе с Елизаветой II бракосочетание племянника посетил брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер со своей третьей женой, а также родные герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Демократизм праздника подчеркивало присутствие двух прежних подружек принца Гарри – Челси Дейви и Крессиды Бонас.



Невеста была одета в декольтированное платье из плотного шелка от британского дизайнера Клер Уайт Келлер. Келлер известна тем, что стала первой женщиной – директором дома Givenchy. Причем, сообщается, что Меган и Клер работали над дизайном свадебного наряда вместе. Количество украшений свели к минимуму: новобрачную украшали бриллиантовые серьги-гвоздики, браслет и тиара 1932 года из королевской коллекции, которая называется тиарой королевы Марии. Длина свадебной вуали, вышитой цветами, каждый из которых символизировал одну из стран Содружества Наций, составила не менее пяти метров, сообщает Le Parisien.

Но вернемся к самому волнующему моменту. Когда принц Чарльз торжественно подвел невесту к своему сыну, тот не смог сдержать слез радости. Глядя на Меган, Гарри произнес: «Ты прекрасна». После этой трогательной сцены архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби обвенчал молодых. Меган Маркл надела на палец мужа кольцо из платины, а он ей – из валлийского золота.

Перед тем, как покинуть капеллу и совершить традиционное дефиле по городу в открытом экпипаже, герцог и герцогиня Сассекские стали участниками еще одной волнующей церемонии. Леди Джейн Феллоуз, старшая сестра Леди Ди, зачитала текст, посвященный покойной принцессе. К слову, медовый месяц чета планирует провести в Африке, что тоже вполне в духе принцессы Дианы, память о которой хранят оба ее сына.