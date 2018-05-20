Мир фото Извержение вулкана на Гавайях: лава задела мужчину на балконе

2018-05-20 15:00 885

СМИ отмечают, что это первый пострадавший в результате этого извержения вулкана Килауэа. Его госпитализировали с серьезной травмой.

На Гавайях лава извергающегося вулкана Килауэа задела местного жителя, сообщает телеканал Hawaii News Now со ссылкой на местное правительство.

По данным официального представителя округа Джанет Снайдер, мужчина был на балконе третьего этажа своего дома, когда брызги от лавы попали ему на ногу.

"Лава попала в районе голени, часть его ноги, с этого места вниз, повреждена. Мужчину госпитализировали с серьезной травмой", - сказала она.

СМИ отмечают, что это первый пострадавший в результате этого извержения вулкана на Гавайях.