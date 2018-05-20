Мир Маск рассказал о полноприводной двухмоторной Tesla Model 3

2018-05-20 14:30 869

 

Стоить полноприводная модификация будет со всеми опциями, не включая установку автопилота, 78 тысяч долларов.

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о разработке полноприводного варианта машины Model 3, которая будет оснащена двумя двигателями. Впечатление от езды на этой машине Маск назвал "потрясающим". В серии постов в Twitter Маск рассказал о характеристиках машины и ее цене, сообщает РБК.

По его словам, полноприводная Model 3 будет за 3,5 секунды разгоняться до скорости 60 миль в час (96 км в час), ее максимальная скорость составит почти 250 км в час, а зарядки аккумулятора хватит на 500 километров.

Стоить полноприводная модификация будет со всеми опциями, не включая установку автопилота, 78 тысяч долларов.

"Почти столько же, сколько BMW M3, но на 15 процентов быстрее и с лучшей управляемостью. На трассе обойдет всех в этом классе", - написал Маск.​

Он также пояснил, что двухмоторная схема предполагает размещение одного двигателя в передней части машины, а второго - в задней.

Один из двигателей оптимизирован для обеспечения высоких динамических характеристик автомобиля, другой - для как можно большего пробега между подзарядками.

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