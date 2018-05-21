Политика Суд обязал спикера Рады Андрея Парубия пройти психолого-лингвистическую экспертизу

2018-05-21 10:13 366

Спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия в судовом порядке обязали пройти психолого-лингвистическую экспертизу.

Знаменитый Печерский районный суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство одного из влиятельных украинских олигархов времен президентства Леонида Кучмы.

Напомним, причиной спора стало требование олигарха опровержения недостоверной информации, озвученной главой парламента в сессионном зале 28 января 2016 года.

В суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также требование назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу председателю Верховной Рады.

Так, экспертам госпредприятия «Украинское бюро лингвистических экспертиз НАН Украины» предстоит дать ответ, в состоянии ли Парубий — с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических особенностей, уровня правосознания (правового поведения) — осознавать реальное содержание собственных действий, и в полной мере руководить ими, и предвидеть их последствия.