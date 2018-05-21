Политика Диктатор Мадуро победил на выборах - остается президентом Венесуэлы до 2025 года

2018-05-21 14:45 592

В Венесуэле диктатор Николас Мадуро победил на выборах президента, получив более 5,8 млн голосов (около 68%).

"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, (оппозиционный кандидат) Энри Фалькон – 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи – 925 тысяч", – сказала Лусена, добавив, что "результаты носят необратимый характер", - сообщила глава Национального избирательного совета Тибисая Лусена.

Таким образом, Мадуро останется на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

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Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов.

"Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны", – написал политик в Twitter.

По данным Фалькона, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей. Он потребовал провести новые выборы. В ответ Мадуро обвинил Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы.

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Ранее в Венесуэле двум наиболее популярным оппозиционным кандидатам было запрещено участвовать в выборах. США, Европа и ряд латиноамериканских стран жестко раскритиковали предвыборную кампанию в Венесуэле, заявив, что не признают результатов выборов.