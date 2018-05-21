фото-видео видео В украинский прокат выходит самый нашумевший фильм года - "Соло. Звездные войны: История"

2018-05-22 15:45 277

На широкие экраны Украины выходит долгожданный фантастический боевик "Соло. Звездные войны: История" - новый полнометражный спин-офф киносаги "Звездные войны".

Лента рассказывает о молодости героя фантастической эпопеи, Хана Соло. События разворачиваются между III эпизодом и первым спин-оффом "Изгой-один".

Хан Соло еще не встретился с Люком Скайуокером и Оби-Ван Кеноби. Это новые приключения самого любимого негодяя Галактики. Хан Соло оказывается в плену темного и опасного криминального подполья. Здесь он встречает своего будущего второго пилота Чубакку, а также Лендо Калриссиана.

Роли исполнили Олден Энрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. Режиссер фильма – Рон Ховард.

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