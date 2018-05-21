Спорт Лионель Месси в пятый раз получил главную награду форвардов - "Золотая бутса"

2018-05-21 15:14 618

Аргентинский форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем приза "Золотая бутса".

Этот приз вручают лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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Аргентинец забил в 36 матчах чемпионата Испании 34 гола. Они позволили обойти в гонке за наградой египтянина Салаха из "Ливерпуля", у которого на счету 32 гола. У англичанина Харри Кейна из "Тоттенхэма" 30 точных ударов за сезон.

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Для Лионеля Месси эта "Золотая бутса" стала уже пятой в карьере.

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