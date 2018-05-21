Экономика Украина резко увеличила запасы европейского газа в подземных хранилищах

2018-05-22 13:46 501

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 1 млрд 468 млн кубометров.

Как свидетельствуют данные Укртрансгаза, за период с 8 апреля по 19 мая запасы в хранилищах возросли с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 8 млрд 904 млн куб. м. При этом только в минувшую субботу, последний отчетный период, в хранилища закачали более 60 млн кубов.

По расчетам СМИ, в период с 1 по 19 мая ПХГ пополнились на 970,51 млн куб. м (51,1 млн куб. м/сутки). При сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июнь страна войдет с запасами в хранилищах около 9,5 млрд куб. м.

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Напомним, в 2017 году Украина увеличила импорт газа из Европы на 27% (на 3 млрд куб м.) – до 14,1 млрд куб м. Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Ранее сообщалось, что импортируемый в Украину газ подорожал почти на 13%. Его стоимость в апреле составила 309,91 долларов/тыс. куб. м.

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