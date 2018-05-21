Детали Гольдарб: мир в Украине будет установлен, как бы партия войны этому не сопротивлялась

2018-05-21 14:33 591

«Сегодня новые балканские государства живут в мире. Живут ли они в полном спокойствии и любви? Вряд ли, взаимные претензии полностью не сняты, но так или иначе это мир. А худой мир лучше хорошей войны, это аксиома. Именно поэтому форум о мире в Украине был организован В. Новинским в Хорватии», написал на своей странице в Фейсбук один из инициаторов создания Партии мира Максим Гольдарб.

Он считает, что опыт наших добрых соседей по установлению мира на своей земле является бесценным, тем более, что в конференции Балканы представляли видные политики, журналисты, приняли участие политологи Южной Европы и Австрии. «Особенно интересно было слушать тех, кто в свое время принимал непосредственное участие как в боевых действиях, так и в дальнейшем примирении воюющих сторон».

По мнению политика, сегодня мирному движению, естественному желанию людей жить в мире в Украине противостоит многократно меньшая по количеству, но вооруженная, богатая партия войны, С точки зрения Гольдарба, она представлена сегодняшней властью, ее охранными парамилитарными отрядами, продажными пропагандистами и СМИ, ратующими за дальнейшее продолжение бойни на Востоке, разжигающими ее, наживающимися на ней.

«И это страшную, но реальную «особенность» сегодняшней Украины нужно было донести до Евросоюза, обьяснить его представителям, что большой ошибкой является считать «мирными» намерения украинской власти, доверять ей в этом вопросе. Объяснить Европе потребность партии войны любой ценой не допустить к участию в ближайших выборах президента и парламента Украине жителей Донбасса. И убедить европейских функционеров блокировать всякие ее милитаристские действия и решения».

Говоря о конкретных шагах, Гольдарб назвал три момента –первое –это переговорный процесс, «нравится тебе или нет, но если хочешь мира, ты садишься и начинаешь договариваться».

Второй момент – прекращение поддержки парамилитарных организаций, т.к. эти «подразделения не могут существовать сами по себе. Нет финансирования и нет защиты от закона - нет вооруженных формирований, которые являются двигателем жестокой кровавой войны».

И последний момент –делигирование полномочий, т.е. передача на какое-то время государственных, в первую очередь полицейских функций, третьей, незаангажированной стороне, мировому наблюдателю, допустим, структуре ООН. Она же будет осуществлять основное управление «горячей» территорией до ее «остывания».

Еще одним важным моментом по мнению политика является амнистия для всех участников конфликта, кроме военных преступников, совершивших преступления против человечности.

«Я вернулся домой уставший, но с уверенностью, что нас там услышали. С однозначным внутренним знанием, что мир в Украине установим, как бы партия войны тому не сопротивлялась. С убеждённостью в скором мире на нашей земле, в однозначной его победе над войной», заключил Гольдарб.