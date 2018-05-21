Политика Черноморский флот РФ незаконно перекрыл акваторию Азовского моря

2018-05-21 14:39 771

У деяких районах відстань до українського узбережжя – не більше десяти миль, що є брутальним порушенням Конвенції з морського права.

Раніше повідомлялось про активізацію діяльності кораблів Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря.

У квітні цього року штаб АТО попередив українських рибалок про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден. Штаб також не виключає підготовку подібних провокацій й в акваторії Чорного моря.

Як повідомляли ЗМІ, у Краснодарському краї РФ 15 травня офіційно запустили автомобільний рух на мосту через Керченську протоку в окупований Росією Крим.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Президент України Петро Порошенко назвав незаконне будівництво Керченського моста черговим свідченням зневажання міжнародного права з боку Кремля.