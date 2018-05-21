Спорт Болельщиков с ID-картами не пропустят в Украину

2018-05-21 16:30 501

 

Для фанатов, которые забудут дома паспорта, в аэропору Борисполь организуют небольшую "фан-зону" с экраном и с трансляцией матча, однако в страну не пустят.

В Украину не пустят футбольных болельщиков, которые прилетят на финал ЛЧ-2018 с ID-картой вместо паспорта. Об этом заявил представитель организаторов, менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов ЛЧ-2018 Сергей Хижняк, сообщает в понедельник, 21 мая, Интерфакс-Украина.

Он отметил, что граждане ЕС могут въезжать в Украину без виз, однако, они должны иметь с собой паспорта.

"Они привыкли путешествовать в рамках Шенгенской зоны и ЕС по ID-картам. Но этот документ не годится для въезда на территорию Украины, поэтому те болельщики, которые прилетят с ID-картами, к сожалению, не смогут попасть на футбол", - рассказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Хижняк отметил, что на этот случай этого аэропорт Борисполь даже организовывает для таких фанатов небольшую "фан-зону" в своем терминале, с экраном и с трансляцией матча, чтобы "подсластить пилюлю".

Он также указал, что о данном обстоятельстве Реал и Ливерпуль информировали своих болельщиков, когда выдавали им билеты по своей квоте, и туроператоры информировали тех, кто покупал у них туры на финал.

Ранее сообщалось, что лица полицейских и пограничников, которые будут встречать болельщиков на время финала Лиги чемпионов УЕФА, разрисуют в цвета Реал Мадрида и Ливерпуля.

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