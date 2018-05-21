Украина Неизвестное вещество в школе: в Николаеве эвакуировали 400 учеников, 32 - в больнице

2018-05-21 17:30 375

 

Спасатели эвакуировали 400 детей из николаевской средней школы из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС в Николаевской области.

"Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в понедельник, 21 мая, поступило сообщение о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева, распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.

На место прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины.

Из школы срочно эвакуировали около 400 учеников.

Специалисты провели соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружили. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

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