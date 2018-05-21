Украина Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Троицу

2018-05-21 18:30 954

По случаю православного праздника — Дня Святой Тройцы, который в этом году припадает на воскресенье, 27 мая, украинцы получат три выходных

«Если праздничный день или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего», — говорится в кодексе законов о труде.

Таким образом выходной переносится на понедельник, 28 мая. В результате будут отдыхать три дня — 26, 27, 28 мая.

Такое решение правительства носит рекомендационный характер и касается предприятий, учреждений и организаций с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными, субботой и воскресеньем.

Исключение составляют «Укрпочта», органы Пенсионного фонда, Государственной казначейской службы и банковской.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк Украины.

Напомним, Троица – один из важнейших христианских праздников. В Украине празднование Троицы имеет особые традиции, связанные со славянскими обрядами. В 2018 году Троица отмечается 27 мая.

Как писала Politeka, социологи озвучили топ наиболее популярных праздников среди украинцев.

Так, по результатам опроса, проведенного с 9 по 18 февраля этого года, удалось выяснить, какой праздник среди украинцев является наиболее популярным.

Неожиданную позицию среди граждан занял третий праздник – Новый год. Его поддержали лишь 79% опрошенных респондентов.

На втором месте расположилось Рождество Христово. Этот праздник поддержал 81% опрошенных украинцев.