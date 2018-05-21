Мир Страшный сон российских правоохранителей: на Крымском мосту массовые нарушения

2018-05-21 19:00 1119

 

Видеокамеры, установленные на Крымском мосту, постоянно фиксируют массовые нарушения правил движения

Наиболее распространенным правонарушением на Крымском мосту стали остановки без причины. Водители останавливаются просто для того, чтобы сделать селфи. Тенденция приобретает массовость.

Фотографируются и на арке моста, и на въезде с Таманского, и на пролетах.

Согласно ПДД, на мостах и путепроводах останавливаться запрещено. Однако многие водители попросту игнорируют эти требования.

Напомним, что Крымскому мосту в Гааге готовят вердикт.

Украина подала ходатайство в Международный трибунал о защите суверенных интересов в связи со строительством Россией Керченского моста. Представитель Президента Украины Ирина Луценко сообщила, что решение по данному вопросу, как ожидается, примут в 2019 году.

На открытие моста планировался приезд звезд российской эстрады «первого эшелона». Однако, по словам приглашенного на церемонию Иосифа Кобзона, артисты отказались из-за плохой организации – для перелета предложили военно-транспортный самолет.

Президент Украины уверен, что Крымский мост послужит украинцам.

«Я уверен, что агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления. Россиянам этот мост понадобится, как дорога для отступления, а Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев, и с другой Россией, не агрессором», — заявил Порошенко.

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