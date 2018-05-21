Нардеп Рады заявил в полицию, что у него украли $200 тыс.

Неизвестные обокрали квартиру в Запорожской области, которая принадлежит народному депутату Александру Пономареву.
Об этом УНН сообщили в полиции.
Кража была совершена 16 или 17 мая. Воры взломали замок на входной двери квартиры нардепа в Бердянске и вынесли оттуда деньги на общую сумму более 200 тысяч долларов.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК Украины — кража.
Напомним, Александр Пономарев входит в состав депутатской группы «Воля народа» и является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта.