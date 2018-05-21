Мир видео Пользователей сети изумил странный поцелуй Элтона Джона и Бекхэма

2018-05-21 21:00 720

Во время свадьбы актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри произошел курьезный случай, который удивил пользователей сети. Так, внимание привлек необычный поцелуй певца Элтона Джона и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Соответствующее видео было обнародовано на странице Chris Bradley в Twitter.

На мероприятии, куда их пригласили, знаменитости таким способом поприветствовали друг друга. Пользователи сети обратили внимание на то, что после поцелуя Элтон Джон начал активно облизывать губы.

Также приветствие музыканта и футболиста уже назвали "самым горячим поцелуем" на свадьбе.