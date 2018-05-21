Украина В Украине стартует ВНО: что важно знать абитуриентам

2018-05-21 21:30 628

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 в Украине стартует с 22 мая, с теста по математике

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Так, допуск абитуриентов в пункт тестирования будет длиться с 10:15 до 10:50. Начало тестирования начнется в 11:00.

Кроме того, как сообщают в центре пропускать участников на пункты тестирования будет происходить только при наличии следующих документов: оригинал сертификата ВНО; паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия в тестировании.

«В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет», – отмечают в центре оценивания.

Участникам тестирования советуют заранее ознакомиться с адресом, где будет проходить ВНО по математике, который указан в приглашении-пропуске на информационных страницах.

Также абитуриентам рекомендуют при себе иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

«В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования», – напоминают в УЦОКО.