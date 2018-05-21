Украина В Украине стартует ВНО: что важно знать абитуриентам

2018-05-21 21:30 628

 

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 в Украине стартует с 22 мая, с теста по математике

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Так, допуск абитуриентов в пункт тестирования будет длиться с 10:15 до 10:50. Начало тестирования начнется в 11:00.

Кроме того, как сообщают в центре пропускать участников на пункты тестирования будет происходить только при наличии следующих документов: оригинал сертификата ВНО; паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия в тестировании.

«В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет», – отмечают в центре оценивания.

Участникам тестирования советуют заранее ознакомиться с адресом, где будет проходить ВНО по математике, который указан в приглашении-пропуске на информационных страницах.

Также абитуриентам рекомендуют при себе иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

 «В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования», – напоминают в УЦОКО.

Также участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

 На выполнение заданий теста абитуриентам будет выделено 180 минут (3 часа). Общее количество заданий работы – 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания – 64.

Напомним, основная сессия ВНО-2018 продлится до 13 июня и завершится тестированием по химии.

Тестирование по предметам: украинский язык и литература состоится 24 мая, испанский, немецкий и французский языки – 29 мая, английский язык – 1 июня, биология – 4 июня, история Украины – 6 июня, география – 8 июня и физика – 11 июня.

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