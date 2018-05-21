Украина Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

2018-05-21 22:00 589

 

Уже со вторника, 22 мая, в Украине после затяжного похолодания и шквалов ожидается потепление.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Отмечается, что понедельник, 21 мая, - последний день похолодания. "С 22 мая на территорию Украины вновь возвращаются более теплые температуры. До 26 мая дневные температуры будут достигать 27-28 градусов тепла и даже 30", - утверждает Горбань.

В то же время, заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорит, что потепление придет на день позже, - в среду, 23 мая.

"Метеорологическое лето – это когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла. Фактически среднесуточные температуры сейчас выше, но тем не менее потепление на 3-5 градусов ожидается уже с 23 мая. Температура будет на уровне 25 градусов, и будет не просто тепло, а даже жарко. Но дело в том, что наше ощущение тепла зависит не только от температуры воздуха, но также от его влажности и скорости ветра. Мы сейчас не очень комфортно себя чувствуем не столько из-за температуры, сколько из-за ветра. Но в ближайшие дни ситуация поменяется: будет преобладать антициклональная погода, при которой скорость ветра существенно уменьшится, вплоть до штиля", - объяснила Балабух.

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