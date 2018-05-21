29 мая на сцене Национальной оперетты - драма английского драматурга Дэвида Элдриджа «Под небом синим». Не пропустите!

О чем?.. О фобии полноты чувств, о неспособности принимать решения. О том, что учителя тоже умеют любить и хотят быть любимы. О важности принятия себя таким, какой ты есть.
Один любит, другой - нет. Одних связывает только постель, других - все, кроме постели. А кто-то просто никак не может найти общий язык. Отношения между мужчиной и женщиной становятся лабиринтом, из которого, казалось бы, нет выхода!
Национальная оперетта дарит зрителям уникальную возможность - побывать в магическом пространстве главной сцены Театра в течение всего действа.
Как известно, пьеса «Под небом синим» была написана в 2000 году и сразу заставила говорить об авторе как о ведущем драматурге современности. Дэвид Элдридж успел получить за нее несколько английских премий. С тех пор «Под небом синим» была поставлена на многих престижных театральных площадках мира.
Напомним, что в Киевском национальном академическом театре оперетты спектакль получил право на постановку по результатам театрального конкурса «Taking the Stage», инициированного Британским Советом в Украине. По условиям конкурса режиссер Тамара Трунова выбрала пьесу Дэвида Элдриджа, текст которой наиболее пришелся ей по душе.
- Особенность постановки в том, что мы пытались раскрыть некоторые фрагменты текста через жанр оперетты. Так, например, герои спектакля здесь академическим вокалом «комментируют» чувства и отношения, а музыкальным сопровождением выступил аккомпанемент квартета музыкантов, - говорит режиссер спектакля Тамара Трунова.
По сути, пьеса "Под небом синим" Дэвида Элдриджа состоит из трех новелл-диалогов, где шестеро героев - учителей по профессии - пытаются объясниться друг с другом, найти свою любовь, а иногда стремятся просто наладить интимные отношения. Учительница математики затягивает в кровать преподавателя истории, давно и безнадежно влюбленного в нее, а потом смеется над его чувствами. Учительница географии стремится соблазнить учителя-филолога, но его интересует карьера и насущные бытовые вопросы. Третья пара оказывается счастливее: учителя с 30-летней разницей в возрасте влюбляются друг в друга.
Иными словами, драма-фарс «Под небом синим» от Тамары Труновой - о любви, о чувствах людей друг к другу. Но главные герои оказываются людьми, пораженными болезнью века: страхом перед настоящими эмоциями, люди с фобией полноты чувств.
Какова роль драматургии, театра и музыки в этом лабиринте эмоций и чувств? Современное искусство стремится ставить жесткие вопросы социума... Найдем ли мы на них ответ?
Внимание! Количество мест ограничено. Зал рассчитан на 80 человек.
Когда: 29 мая, вторник. Начало в 19:00
Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)
Тел. для бронирования: +38(044)289-53-31, (050)719-73-90, (063)674-43-34
Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-pid-nebom-sinim/
Постановочная группа:
Режиссер-постановщик, сценическая редакция - Тамара Трунова
Композитор, музыкальный руководитель - Богдан Решетилов
Световое оформление - Руслан Долиныч
Звукорежиссер - Виталий Симоненко
Помощник режиссера - Максим Козолуп
Действующие лица и исполнители:
НИК - Евгений Прудник
ХЕЛЕН - Оксана Прасолова
МИШЕЛЬ - Ирина Ткаченко
Грэм - Дмитрий Вивчарюк
АННА - з. а. Украины Ася Середа-Голдун
РОБЕРТ - Дмитрий Олейник
ПОСТАНОВКА НЕ РЕКОМЕНДОВАНА лицам младше 16 лет.
… подготовлено по материалам пресс-центра НАТО.