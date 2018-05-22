Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, к ночи похолодает до +6°C

2018-05-22 11:12 783

Сегодня, в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность без осадков, температура днем составит от +20°C до +28°C, ночью похолодает - столбики термометров в некоторых областях опустятся до +6°C.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, дожди с грозами накроют только западные области. Там температура днем составит от +20°C до +23°C, ночью от +6°C до +12°C. Дождь ночью будет идти только в Закарпатской области.

В Киеве сегодня, как и в центре, юге и востоке страны, также прогнозирует переменную облачность, днем от +21°C до +23°C, ночью от +9°C до +11°C.