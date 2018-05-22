Политика Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции

2018-05-23 12:43 527

Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий санкции против Венесуэлы в связи с непризнанием США президентских выборов страны.

"Санкции введены в связи с подавлением политической оппозиции; попытками подорвать демократический порядок путем проведения внеочередных выборов, которые не являются ни свободными, ни справедливыми; и ответственность режима за углубление гуманитарного и медицинского кризиса", - сообщается в особом указе Белого дома.

Запрещаются все транзакции, связанные с предоставлением финансирования и другими сделками с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы. Также запрещены финансовые операции, связанные с госдолгом и долей участия в компании.

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Напомним, вчера на выборах в Венесуэле победил действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявляет, что данные о явке завышены и она составила не больше 30%.

Вскоре сразу шесть стран мира не объявили о непризнании выборов Мадуро. В ходе встречи глав МИД G20 представители шести стран (Аргентины, Канады, Австралии, Мексики, Чили и США) заявили, что они не признают результаты президентских выборов в Венесуэле