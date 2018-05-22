Политика Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции

2018-05-23 12:43 527

Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий санкции против Венесуэлы в связи с непризнанием США президентских выборов страны. 

"Санкции введены в связи с подавлением политической оппозиции; попытками подорвать демократический порядок путем проведения внеочередных выборов, которые не являются ни свободными, ни справедливыми; и ответственность режима за углубление гуманитарного и медицинского кризиса", - сообщается в особом указе Белого дома.

Запрещаются все транзакции, связанные с предоставлением финансирования и другими сделками с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы. Также запрещены финансовые операции, связанные с госдолгом и долей участия в компании.

ДИКТАТОР МАДУРО ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ - ОСТАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ДО 2025 ГОДА

Напомним, вчера на выборах в Венесуэле победил действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявляет, что данные о явке завышены и она составила не больше 30%.

Вскоре сразу шесть стран мира не объявили о непризнании выборов Мадуро. В ходе встречи глав МИД G20 представители шести стран (Аргентины, Канады, Австралии, Мексики, Чили и США) заявили, что они не признают результаты президентских выборов в Венесуэле

Еще по теме

Диктатор Мадуро победил на выборах - остается президентом Венесуэлы до 2025 года

2018-05-21 14:45 1446

В США назвали дату завершения расследования о вмешательстве РФ в выборы Трампа

2018-05-21 11:14 1177

Трамп призвал Германию отказаться от Северного потока-2

2018-05-17 16:30 1759

фото Меланья Трамп рассказала, как себя чувствует после сложной операции на почках

2018-05-17 14:45 1829

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции

2018-05-23 12:43 527

Порошенко подписал секретный указ СНБО по разрыву связей со странами СНГ

2018-05-23 09:11 734

Керченский мост просядет и потрескается - ученый из РФ

2018-05-22 22:00 2370

Суд отклонил апелляцию Савченко и оставил ее за решеткой

2018-05-22 20:00 1968
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции 2018-05-23 12:43 527
Порошенко подписал секретный указ СНБО по разрыву связей со странами СНГ 2018-05-23 09:11 734
Керченский мост просядет и потрескается - ученый из РФ 2018-05-22 22:00 2370
Суд отклонил апелляцию Савченко и оставил ее за решеткой 2018-05-22 20:00 1968

Лента

15:13 На пляжах Киева обнаружили повышенное содержание кишечной палочки
14:48 Еврейский вопрос: бьют таки по лицу за национальность в паспорте
фото 14:45 На баннерах ко Дню Европы в Украине случайно напечатали два Крыма
14:16 Цукерберг извинился в Европарламенте за утечку данных 87 миллионов пользователей
фото 13:44 Во Львовской области арестовали серийного поджигателя государственных флагов
13:15 Патрульным Киева запретили красить лица в цвета Реала во время финала Лиги чемпионов
12:43 Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции
фото 12:14 В центре Киева "устал" огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов
11:42 Руководство колонии и прокуроры давят на Сенцова, чтобы отказался от голодовки
КАРТА 11:13 Прогноз погоды: Запад и восток Украины накроют грозовые дожди, но будет тепло