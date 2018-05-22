Спорт фото Легенда Барселоны Андрес Иньеста просидел на пустом поле «Камп Ноу» почти до 2 часов ночи

2018-05-22 14:15 456

Один из самых титулованных полузащитников современности трогательно прощался с каталонским клубом, которому отдал половину своей жизни.

Знаковый полузащитник Барселоны - 33-летний испанец Андрес Иньеста провел прощальный матч за "сине-гранатовых".

Клуб устроил для игрока прощальную церемонию, а болельщики как следует отблагодарили легенду за 16 лет преданной игры. После того, как трибуны опустели, а футболисты покинули поле, Иньеста не покинул поле «Камп Ноу» .

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Футболист остался на газоне в центре поля и покинул его только к двум часам ночи. Игрок в одиночестве наслаждался последними минутами в футболке каталонцев. Эти фото не оставят равнодушными даже фанатов Реала.

Напомним, ранее Иньеста согласовал личный контракт с японским клубом "Виссел Кобе". Срок контракта одного из самых титулованных игроков современности составит 3 года, в течение которых Иньеста будет получать 30 млн долларов в год.

 

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