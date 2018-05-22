Украина ВАЖНО! Сегодня в Украине стартовала сессия ВНО - допуск участников, требования, тесты

2018-05-22 11:44 648

Сегодня, 22 мая в украинских школах началась основная сессия внешнего независимого тестирования.

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, допуск участников к пунктам тестирования осуществляется при наличии сертификата внешнего тестирования, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, и приглашения-пропуска.

В случае отсутствия сертификата, удостоверяющего документа или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт прохождения тестирования не допускается.

Центр рекомендует абитуриентам иметь 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также по желанию прозрачную бутылку с питьевой водой.

СЕССИЯ ВНО - 2018: ТЕСТИРОВАНИЕ В 2018 ГОДУ СТАЛО ПЛАТНЫМ

В течение времени, отведенного на написание теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.

Внешнее тестирование-2018 пройдет 22 мая - 13 июня, а дополнительная сессия тестирования - со 2 по 11 июля.

Напомним, в 2018 году Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО. Изменения коснулись абитуриентов, которые в текущем учебном году завершают получение полного общего среднего образования и сдают экзамены в форме ВНО.