Украина ВАЖНО! Сегодня в Украине стартовала сессия ВНО - допуск участников, требования, тесты

2018-05-22 11:44 648

Сегодня, 22 мая в украинских школах началась основная сессия внешнего независимого тестирования.

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, допуск участников к пунктам тестирования осуществляется при наличии сертификата внешнего тестирования, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, и приглашения-пропуска.

В случае отсутствия сертификата, удостоверяющего документа или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт прохождения тестирования не допускается.

Центр рекомендует абитуриентам иметь 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также по желанию прозрачную бутылку с питьевой водой.

СЕССИЯ ВНО - 2018: ТЕСТИРОВАНИЕ В 2018 ГОДУ СТАЛО ПЛАТНЫМ

В течение времени, отведенного на написание теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.

Внешнее тестирование-2018 пройдет 22 мая - 13 июня, а дополнительная сессия тестирования - со 2 по 11 июля.

Напомним, в 2018 году Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО. Изменения коснулись абитуриентов, которые в текущем учебном году завершают получение полного общего среднего образования и сдают экзамены в форме ВНО.

Еще по теме

В Украине стартует ВНО: что важно знать абитуриентам

2018-05-21 21:30 1619

Названо самое эффективное лекарство от зубной боли

2018-04-19 18:30 5656

Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк

2018-04-05 17:30 5112

Воевавшего на Донбассе против Украины суд приговорил к 2 годам условно

2018-04-04 15:14 2121

Еще новости в разделе "Украина"

В школах Украины массово травят детей неизвестным газом

2018-05-22 16:30 21

фото Найем пошел на большие уступки угонщику своего мотоцикла

2018-05-22 15:16 363

Вступили в силу упрощения при ввозе подержанных авто авто в Украину

2018-05-22 14:43 441

ПОЛНЫЙ СПИСОК Финал Лиги чемпионов-2018: Что, где, когда посмотреть - все мероприятия и локации Киева

2018-05-22 13:14 609
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В школах Украины массово травят детей неизвестным газом 2018-05-22 16:30 21
фото Найем пошел на большие уступки угонщику своего мотоцикла 2018-05-22 15:16 363
Вступили в силу упрощения при ввозе подержанных авто авто в Украину 2018-05-22 14:43 441
ПОЛНЫЙ СПИСОК Финал Лиги чемпионов-2018: Что, где, когда посмотреть - все мероприятия и локации Киева 2018-05-22 13:14 609

Лента

16:30 В школах Украины массово травят детей неизвестным газом
видео 15:45 В украинский прокат выходит самый нашумевший фильм года - "Соло. Звездные войны: История"
фото 15:16 Найем пошел на большие уступки угонщику своего мотоцикла
14:43 Вступили в силу упрощения при ввозе подержанных авто авто в Украину
фото 14:15 Легенда Барселоны Андрес Иньеста просидел на пустом поле «Камп Ноу» почти до 2 часов ночи
13:46 Украина резко увеличила запасы европейского газа в подземных хранилищах
ПОЛНЫЙ СПИСОК 13:14 Финал Лиги чемпионов-2018: Что, где, когда посмотреть - все мероприятия и локации Киева
КАРТА 12:45 Обострение на Донбассе: боевики 55 раз обстреляли ВСУ, есть жертвы и пострадавшие
фото 12:13 УЕФА разрешила убрать рекламу Газпрома с баннеров к финалу Лиги чемпионов
ВАЖНО! 11:44 Сегодня в Украине стартовала сессия ВНО - допуск участников, требования, тесты