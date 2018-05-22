Украина фото Найем пошел на большие уступки угонщику своего мотоцикла

2018-05-22 15:16 363

Подозреваемому в угоне мотоцикла брата нардепа Мустафы Найема Маси избрали наказание. 

"Сегодня подписали соглашение о примирении с подозреваемым в краже моего мотоцикла. Мы согласовали, что наказание ему будет в виде: штрафа (в соответствии с ч. 1 ст.289 УК) в размере 17000 грн. (идет в доход государства); работы на волонтерских началах в главном военном клиническом госпитале в течение 30 дней. Подозреваемый согласился", – сообщил Найем на своей странице в Facebook.

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Напомним, в Киеве 11 мая возле здания Апелляционного суда угнали мотоцикл юриста Маси Найема.

Брат нардепа Найема подал заявление об угоне в полицию. По факту угона мотоцикла полиция открыла уголовное производство, а в Киеве объявили план "Перехват". 

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В воскресенье, 13 мая, полиция задержала мужчину по подозрению в угоне мотоцикла брата Найема. Задержанным оказался киевлянин 1986 года рождения. Отмечалось, что мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал мотоцикл. По информации полиции, до этого инцидента мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

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