Украина Вступили в силу упрощения при ввозе подержанных авто авто в Украину

2018-05-22 14:43 441

В Украине упростили ввоз подержанных автомобилей. Сегодня стало известно, что президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.

Как указано на сайте Верховной Рады, что закон уже возвращен с подписью президента.

Согласно изменениям, в законе Украины О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом внесенной главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь.