Вступили в силу упрощения при ввозе подержанных авто авто в Украину

В Украине упростили ввоз подержанных автомобилей. Сегодня стало известно, что президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.
Как указано на сайте Верховной Рады, что закон уже возвращен с подписью президента.
Согласно изменениям, в законе Украины О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".
Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.
Однако, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.
Закон был принят с учетом внесенной главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь.