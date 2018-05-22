Украина В киберполиции заявили, что главная проблема поимки хакеров не техническая

2018-05-23 08:10 480

Глава департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, сегодня успешно раскрываются.

"В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении: сегодня у нас около 80% раскрытие таких преступлений", - приводит слова Демедюка департамент коммуникации Нацполиции.

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Также по его словам, мошенничество – это преступление частного обвинения, но многие граждане по разным причинам - из-за ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции, - не обращаются к правоохранителям с заявлениями.

"Проблема в том, что кибермошенничество как раз и нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги", - сказал руководитель департамента.

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