Украина В киберполиции заявили, что главная проблема поимки хакеров не техническая

2018-05-23 08:10 480

Глава департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, сегодня успешно раскрываются. 

"В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении: сегодня у нас около 80% раскрытие таких преступлений", - приводит слова Демедюка департамент коммуникации Нацполиции.

ИЗ-ЗА ХАКЕРОВ МИНЭНЕРГЕТИКИ ТРИ НЕДЕЛИ НЕ МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ САЙТА

Также по его словам, мошенничество – это преступление частного обвинения, но многие граждане по разным причинам - из-за ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции, - не обращаются к правоохранителям с заявлениями.

"Проблема в том, что кибермошенничество как раз и нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги", - сказал руководитель департамента.

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ САЙТ МИНЭНЕРГЕТИКИ - ТРЕБУЮТ ВЫКУП, ГРОЗЯТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ

Еще по теме

Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров

2018-05-22 21:30 2459

Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода

2018-05-22 19:00 1679

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, к ночи похолодает до +6°C

2018-05-22 11:12 1374

Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

2018-05-21 22:00 2090

Еще новости в разделе "Украина"

Более 300 тысяч жителей Днепра сегодня остались без воды

2018-05-23 10:12 240

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-23 09:40 423942

КАРТА В Киеве сегодня частично перекрыли движение транспорта по Северному мосту

2018-05-23 08:39 462

В киберполиции заявили, что главная проблема поимки хакеров не техническая

2018-05-23 08:10 480
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Более 300 тысяч жителей Днепра сегодня остались без воды 2018-05-23 10:12 240
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-05-23 09:40 423942
КАРТА В Киеве сегодня частично перекрыли движение транспорта по Северному мосту 2018-05-23 08:39 462
В киберполиции заявили, что главная проблема поимки хакеров не техническая 2018-05-23 08:10 480

Лента

10:12 Более 300 тысяч жителей Днепра сегодня остались без воды
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 Порошенко подписал секретный указ СНБО по разрыву связей со странами СНГ
КАРТА 08:39 В Киеве сегодня частично перекрыли движение транспорта по Северному мосту
08:10 В киберполиции заявили, что главная проблема поимки хакеров не техническая
22:00 Керченский мост просядет и потрескается - ученый из РФ
21:30 Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров
21:00 Что изменит для украинцев новый закон о валюте
20:30 35 футбольных клубов устраивали договорные матчи - полиция
20:00 Суд отклонил апелляцию Савченко и оставил ее за решеткой