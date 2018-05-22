Мир фото Биржу Нью-Йорка впервые за 226 лет возглавит женщина

2018-05-24 09:12 528

Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group. Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на представителя Intercontinental Exchange Inc. (ICE) – холдинговой компании NYSE.

Таким образом, впервые за 226 лет существования NYSE руководить биржей будет женщина. Вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с января 2017 года также возглавляет женщина – Адена Фридман.

Напомним, нынешний президент NYSE Group Томас Фарли, работающий в этой должности с ноября 2013 года, покинет ICE и возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям.

По образованию 43-летняя Стейси Каннингем – специалист по организации промышленного производства. Практически всю карьеру она провела в NYSE. Пост операционного директора биржи она занимала с июня 2015 года.

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