В Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.
Так, новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов, передает пресс-служба Минздрава. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, которые осуществляют медицинскую практику как ФЛП.
В частности, новые требования вступили в силу с 22 мая.
Основные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках.
Обновленные правила выписывания рецептов включают:
Рецепты формы ф-1 должны содержать следующую информацию о враче:
Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;Адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;Код ЕГРПОУ/Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.
Красный штамп "Стоимость подлежит возмещению" заменено на новое дополнительное поле в рецепте: "Источник финансирования", в котором указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств. Это поле в электронном рецепте позволит более четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.
В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки сочетать историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, в случае если разные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.
Название лекарственного средства отмечается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН - международным непатентованным названием).
Новые требования касаются только рецептов формы ф-1.
Учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью "стоимость подлежит возмещению" до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся.
Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии не будут внесены необходимые технические изменения.