Украина В Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства: что изменилось

2018-05-22 18:30 864

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.

Так, новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов, передает пресс-служба Минздрава. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, которые осуществляют медицинскую практику как ФЛП.

В частности, новые требования вступили в силу с 22 мая.

Основные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках.

Обновленные правила выписывания рецептов включают:

Рецепты формы ф-1 должны содержать следующую информацию о враче:

Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;Адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;Код ЕГРПОУ/Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.