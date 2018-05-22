Украина В Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства: что изменилось

2018-05-22 18:30 864

 

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.

Так, новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов, передает пресс-служба Минздрава. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, которые осуществляют медицинскую практику как ФЛП.

В частности, новые требования вступили в силу с 22 мая.

Основные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках.

Обновленные правила выписывания рецептов включают:

Рецепты формы ф-1 должны содержать следующую информацию о враче:

Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;Адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;Код ЕГРПОУ/Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.

  • Красный штамп "Стоимость подлежит возмещению" заменено на новое дополнительное поле в рецепте: "Источник финансирования", в котором указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств. Это поле в электронном рецепте позволит более четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.

  • В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки сочетать историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, в случае если разные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.

  • Название лекарственного средства отмечается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН - международным непатентованным названием).

  • Новые требования касаются только рецептов формы ф-1.

  • Учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью "стоимость подлежит возмещению" до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся.

  • Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии не будут внесены необходимые технические изменения.

Еще по теме

Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров

2018-05-22 21:30 1185

Международник Волошин: путь к миру это взаимные уступки и отказ от мести

2018-05-22 19:34 708

Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода

2018-05-22 19:00 858

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, к ночи похолодает до +6°C

2018-05-22 11:12 1022

Еще новости в разделе "Украина"

Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров

2018-05-22 21:30 1185

Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода

2018-05-22 19:00 858

В Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства: что изменилось

2018-05-22 18:30 864

В школах Украины массово травят детей неизвестным газом

2018-05-22 16:30 810
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров 2018-05-22 21:30 1185
Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода 2018-05-22 19:00 858
В Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства: что изменилось 2018-05-22 18:30 864
В школах Украины массово травят детей неизвестным газом 2018-05-22 16:30 810

Лента

22:00 Керченский мост просядет и потрескается - ученый из РФ
21:30 Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров
21:00 Что изменит для украинцев новый закон о валюте
20:30 35 футбольных клубов устраивали договорные матчи - полиция
20:00 Суд отклонил апелляцию Савченко и оставил ее за решеткой
19:34 Международник Волошин: путь к миру это взаимные уступки и отказ от мести
19:00 Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода
18:30 В Украине начали выписывать новые рецепты на лекарства: что изменилось
18:00 В Кремле прокомментировали идею обмена Сенцова на Вышинского
17:30 В Азовское море не смогут зайти почти 150 судов из-за Керченского моста