Украина Переход на европейские стандарты: В Украине хотят изменить правила работы светофоров

2018-05-22 21:30 1185

 

Министерство инфраструктуры подало на рассмотрение Кабмина акт о новых стандартах работы светофора в Украине, в соответствии с которыми также планируется усилить ответственность за проезд на запрещающий знак светофора.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина будет постепенно переходить на новые ГСТУ по работе светофоров.

Он также отметил, что после утверждения акта будут введены новые европейские стандарты работы светофора, а также предложения МВД по усилению ответственности за проезд на запрещающий знак светофора и фото- видеофиксация нарушений ПДД.

 "Все это изложено в заключениях и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение правительства. Мы обязаны сделать наши дороги безопасными", - подчеркнул заместитель, комментируя ДТП, произошедшее 20 мая в Коломые на Ивано-Франковщине.

"Ну вот и еще один наглядный пример, когда на светофоре, одновременно для всех участников ДД горит желтый свет, одному "еще можно", а другому "уже можно", следствие ДТП, к счастью все живы. Такая же ситуация с желтым мигающим сигналом светофора", - заметил Лавренюк.

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