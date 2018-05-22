Спорт Силовики назвали суммы, которыми покупали футболистов и арбитров

2018-05-22 16:48 798

 

"Футбольный бизнес" приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов США в год.

Об этом сообщает 22 мая пресс-центр МВД.

По данным правоохранителей, в коррупционных схемах фигурировал подкуп игроков, арбитров, владельцев клубов, запугивания и угрозы. Сумы "вознаграждений" за победу в матче или "ничью" колебались от 30 до 100 тысяч гривен.

"Так, например, представитель ПФК "Сумы" предложил арбитру 30 тысяч гривен за "ничью" и 100 тысяч гривен за победу клуба в матче ПФК "Сумы" - ФК "Волынь". В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное "вознаграждение", - рассказал глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды.

Также было задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК "Николаев". В этом случае за победу в матче МФК "Николаев" - ФК "Гелиос" арбитру были перечислены на карточный счет 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В МВД отмечают, что организаторов договорных матчей планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что к организации договорных футбольных матчей были привлечены 35 футбольных клубов.

Задокументирована противоправная деятельность 5-ти преступных групп.

Сообщается, что во вторник в рамках этого дела Департамент защиты экономики, Главное следственное управление Нацполиции и ГПУ провели 40 обысков на территории 10 областей.

Правоохранители установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

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