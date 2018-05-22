Политика Керченский мост просядет и потрескается - ученый из РФ

2018-05-22 22:00 975

Проект сооружения не подходит для глинистого и песчаного грунта в сейсмически опасном районе

Грунт, который находится на дне Керченского пролива, не подходит для строительства арочного моста, каким является Керченский мост - он просядет и потрескается. Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

Пролив находится в сейсмически опасном районе, а дно его - глинистое и песчаное, утвержденный проект сооружения для него не подходит.

По словам Медовара, основная опасность Керченского моста изначально была в том, это арочный мост, который в сейсмическом районе (а Керченский пролив - сейсмический район), можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, не проседающих и держащих нагрузку. В Керченском проливе - полутвердые глины, насыщенные водой с песком, поэтому и появляются трещины, проседания.

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл незаконно построенный мост через Керченский пролив, который связал РФ с временно оккупированным ею Крымом. Европейский союз раскритиковал это решение.

В прокуратуре АР Крым заявили, что незаконное строительство оккупантами Керченского моста в Крыму принесет экосистеме Черного и Азовского морей убытков на сумму 10 млрд грн.

21 мая Украина подала иск в международный арбитраж по Керченскому мосту.