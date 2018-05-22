Украина Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода

2018-05-22 19:00 852

 

В Украине в ближайшие сутки ожидается повышение температуры воздуха, поскольку на территории страны будет господствовать теплая воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, в среду, 23 мая, поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей Украины обеспечит сухую погоду.

Осадков не ожидается, лишь днем в западных, восточных областях и Приазовье местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 23-28°.

В Киеве 23 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

В четверг, 24 мая, в восточной части страны и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории ночью – без осадков, а днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге и востоке до 18°; днем 23-28°, в западных областях 20-25°.

В Киеве 24 мая ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

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