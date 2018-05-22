Политика Суд отклонил апелляцию Савченко и оставил ее за решеткой

2018-05-22 20:00 870

 

Подозреваемая в подготовке теракта пообещала дальше голодать, пока ее не освободят

Решение Шевченковского суда Киева о продлении ареста народному депутату Надежде Савченко осталось в силе – апелляцию защиты политика не удовлетворили.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Киева, передает "Громадське".

Коллегия судей посчитала недостаточными аргументы защиты народного депутата и оставила в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

На заседании суда присутствовали три адвоката. Сама же Савченко заявила о продолжении голодовки, выражая этим самым протест против ареста.

На рассмотрение апелляционной жалобы пришли несколько десятков человек, которые изъявили желание взять Савченко на поруки, среди которых оказались и народный депутат Виталий Куприй, и экс-депутат Виктор Шишкин.

Напомним, что срок содержания Савченко в СИЗО избегал 20 мая, однако 15 мая суд продлил ее арест еще на два месяца.

20 мая стало известно, что Савченко снова наняла себе адвокатов. Она заключила соглашение с Александром Шадриным, от которого еще недавно писала отказ, и с Константином Глобой. Также адвокат Шадрин рассказал о состоянии голодающей Савченко.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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