Политика В Азовское море не смогут зайти почти 150 судов из-за Керченского моста

2018-05-22 17:30 987

 

Более сотни грузовых судов, которые за последние два-три года заходили в Мариупольский порт, не смогут это сделать из-за Керченского моста. Об этом сообщил начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, передает Настоящее время.

По его словам, на данный момент порт не несет убытки, но морские грузовые перевозки стали дороже.

"Самих убытков как таковых нет. Просто этот бизнес (морских грузовых перевозок, - ред.) стал дороже. Но в Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года, то есть работали на этом рынке", - рассказал Барский.

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