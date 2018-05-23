Политика Порошенко подписал секретный указ СНБО по разрыву связей со странами СНГ

2018-05-23 09:11 369

Президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Соответствующий документ обнародован на сайте главы украинского государства.

В то же время текст самого решения СНБО, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародован, так как имеет гриф "для служебного пользования".

Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 2 мая СНБО Украины принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Ведомство поручило МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.