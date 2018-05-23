Украина Руководство колонии и прокуроры давят на Сенцова, чтобы отказался от голодовки

2018-05-23 11:42 569

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила в эфире "Громадського радио", что политзаключенного украинского режиссера каждый день проведывает врач, а также представители российской прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания отговаривают от голодовки.

"Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление. У него уже были представители российской прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания и отговаривали его от голодания. Но он, как и раньше, стоит на своем", - сказала Каплан.

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По ее словам, не доверять словам врача о состоянии Олега у нее не имеет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и там будут стараться поддерживать состояние режиссера.

"Адвокат поедет к Олегу на следующей неделе. Никого другого пока не пускают", - сказала Каплан.

Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку, требует отпустить всех украинцев, которых незаконно удерживают в России и аннексированном Крыму.

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