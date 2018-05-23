Украина КАРТА В Киеве сегодня частично перекрыли движение транспорта по Северному мосту

2018-05-23 08:39 462

Сегодня утренний час-пик для жителей столичной Троещины станет настоящим испытанием на прочность. В Киеве в первой половине дня в среду, 23 мая, в связи с ремонтом, частично ограничено движение транспорта по Северному мосту .

"23 мая с 8:00 до 13:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта во второй и третьей полосах движения в направлении жилого массива Троещина", – сообщает пресс-служба Киеватодора.

В Киевавтодоре попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам в виде дорожных заторов и тянучки, связанным с выполнением ремонтных работ.