Цукерберг извинился в Европарламенте за утечку данных 87 миллионов пользователей

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в Европарламенте извинился за скандал с утечкой данных более 87 млн пользователей и пообещал улучшить систему конфиденциальности в соцсети.
"Это была моя ошибка и я сожалею об этом", - сказал Цукерберг, добавив, что соцсеть сделала недостаточно для предотвращения утечки информации, но теперь лучше подготовлена и работает над дальнейшими улучшениями.
Как сообщает USA Today, Цукерберг также сообщил, что для улучшения работы соцсети во время выборов работники компании консультировались с немецкими и французскими политиками.
"Это один из наших топ-приоритетов - удостовериться, что мы предотвращаем любые попытки вмешаться в выборы, как это сделали россияне в США в 2016 году", - сказал основатель Facebook.
Он также пообещал увеличить количество сотрудников Facebook до 10 тысяч человек в 12 странах ЕС. Сейчас в компании работает 7 тысяч людей.