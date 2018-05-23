Мир Цукерберг извинился в Европарламенте за утечку данных 87 миллионов пользователей

2018-05-23 14:16 328

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в Европарламенте извинился за скандал с утечкой данных более 87 млн пользователей и пообещал улучшить систему конфиденциальности в соцсети.

"Это была моя ошибка и я сожалею об этом", - сказал Цукерберг, добавив, что соцсеть сделала недостаточно для предотвращения утечки информации, но теперь лучше подготовлена ​​и работает над дальнейшими улучшениями.

Как сообщает USA Today, Цукерберг также сообщил, что для улучшения работы соцсети во время выборов работники компании консультировались с немецкими и французскими политиками.

"Это один из наших топ-приоритетов - удостовериться, что мы предотвращаем любые попытки вмешаться в выборы, как это сделали россияне в США в 2016 году", - сказал основатель Facebook.

Он также пообещал увеличить количество сотрудников Facebook до 10 тысяч человек в 12 странах ЕС. Сейчас в компании работает 7 тысяч людей.