Политика У Трампа заявили, что готовы заметно улучшить жизнь граждан Северной Кореи

2018-05-24 08:11 661

Американцы уверяют, что после ядерного разоружения КНДР могут полностью оплатить ощутимое "покращення" в КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы "улучшить жизнь"жителей Северной Кореи, в случае денуклеаризации КНДР.

"Если мы добьемся денуклеаризации, то США будут способны предоставить им много всего, что сможет улучшить жизнь людей в КНДР", – сказал Помпео.

СТАЛО ИЗВЕСТНО НЕОЖИДАННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ КИМ ЧЕН ЫНА И ДОНАЛЬДА ТРАМПА

По его мнению, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "ценит американские технологии, как представляющие ценность для народа КНДР".

Напомним, ранее КНДР пригрозила отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.

ТРАМП НАЗВАЛ ДАТУ ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРОМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН ЫНОМ

Еще по теме

США перебрасывает к границам Украины тысячи солдат, 90 грозных танков Abrams и новейшие самоходки Paladin

2018-05-24 10:13 725

Отношения Северной и Южной Кореи под угрозой из-за военных учений США

2018-05-18 14:43 2429

фото Меланья Трамп рассказала, как себя чувствует после сложной операции на почках

2018-05-17 14:45 1880

Перенос посольства США в Иерусалим: Палестина отозвала своего посла в Вашингтоне

2018-05-16 09:42 2251

Еще новости в разделе "Политика"

ОНЛАЙН Рада рассматривает законопроект о Высшем антикоррупционном суде - прямая трансляция

2018-05-24 11:41 327

В ПАСЕ потребовали немедленно освободить незаконно осужденного Олега Сенцова

2018-05-24 10:41 436

У Трампа заявили, что готовы заметно улучшить жизнь граждан Северной Кореи

2018-05-24 08:11 661

Дешевая рабочая сила. Почему Чехия упростила условия трудоустройства для украинцев

2018-05-23 21:00 1585
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ОНЛАЙН Рада рассматривает законопроект о Высшем антикоррупционном суде - прямая трансляция 2018-05-24 11:41 327
В ПАСЕ потребовали немедленно освободить незаконно осужденного Олега Сенцова 2018-05-24 10:41 436
У Трампа заявили, что готовы заметно улучшить жизнь граждан Северной Кореи 2018-05-24 08:11 661
Дешевая рабочая сила. Почему Чехия упростила условия трудоустройства для украинцев 2018-05-23 21:00 1585

Лента

КАРТА 12:15 Прогноз погоды - Сегодня практически всю Украину накроют дожди с грозами
ОНЛАЙН 11:41 Рада рассматривает законопроект о Высшем антикоррупционном суде - прямая трансляция
КАРТА 11:14 В Карпатах сегодня открывают Бескидский тоннель, соединивший Украину и Евросоюз
10:41 В ПАСЕ потребовали немедленно освободить незаконно осужденного Олега Сенцова
10:13 США перебрасывает к границам Украины тысячи солдат, 90 грозных танков Abrams и новейшие самоходки Paladin
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 09:12 Биржу Нью-Йорка впервые за 226 лет возглавит женщина
08:39 Патрульным Киева запретили красить лица в цвета Реала во время финала Лиги чемпионов
08:11 У Трампа заявили, что готовы заметно улучшить жизнь граждан Северной Кореи
22:00 Юлия Скрипаль раскрыла новые обстоятельства и детали отравления