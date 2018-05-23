Политика У Трампа заявили, что готовы заметно улучшить жизнь граждан Северной Кореи

2018-05-24 08:11 661

Американцы уверяют, что после ядерного разоружения КНДР могут полностью оплатить ощутимое "покращення" в КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы "улучшить жизнь"жителей Северной Кореи, в случае денуклеаризации КНДР.

"Если мы добьемся денуклеаризации, то США будут способны предоставить им много всего, что сможет улучшить жизнь людей в КНДР", – сказал Помпео.

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По его мнению, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "ценит американские технологии, как представляющие ценность для народа КНДР".

Напомним, ранее КНДР пригрозила отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.

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