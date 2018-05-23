Курьезы фото На баннерах ко Дню Европы в Украине случайно напечатали два Крыма

2018-05-23 14:45 322

В Черновцах на акции ко Дню Европы, который отмечался 19 мая, местные жители увидели на агитационных баннерах сразу два Крыма. Об этом они сообщают в соцсетях, приводя фото казуса.

На фоне странного баннера выступали с речами участники мероприятия, организаторы и высокопоставленные гости.

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к географическому ляпу: "Так правильно, один – российский, один – наш. Еще кто-то будет претендовать – нарисуем еще (черный юмор)", "Два Крыма лучше, чем ни одного" и т.д.